فنلندا تعتزم تخصيص 560 يورو شهريا لكل مواطن

ترغب الحكومة الفنلندية في أن تجرب اعتبارا من مطلع العام 2017 دفع مبلغ أساسي بلا شروط لكل مواطن حددته بـ 560 يورو شهريا كما أعلنت الخميس.

ويمثل هذا المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء جوها سيبيلا الذي يتولى مهامه منذ أيار/مايو 2015. وهو يأمل بذلك تحفيز العمل وتبسيط نظام التقديمات الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية الخميس إنها ستعرض حتى 9 أيلول/سبتمبر مشروع قانون يتيح إجراء التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اخيارهم عشوائيا من إجمالي السكان.

وأوضحت "أن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة لكنهم لا يتلقون هذا النوع من الدخل الأساسي".

وتابعت الوزارة أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي هي النهوض بالعمل".

لكن الحكومة تأمل أيضا في "تقليص البيروقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة".

والدخل الأساسي إصلاح جذري لديه أنصار سواء في اليسار لدى مؤيدي دولة الرعاية التي تؤمن للجميع مستوى معيشي لائق وأيضا بين الليبراليين لكن البعض يطالب بمراجعة هذا النظام الذي يمكن في بعض الحالات أن يكون دافعا لعدم البحث عن عمل.

ورئيس الحكومة رجل أعمال سابق مقتنع بأن هذا الإجراء من شأنه أن يشكل حافزا على إنشاء شركات.

ويمكن أن تكون فنلندا أول بلد أوربي يختبر هذا الإجراء على المستوى الوطني.

ففي حزيران/يونيو الماضي، رفض الناخبون السويسريون بنسبة 77 بالمئة مبادرة شعبية لإقرار دخل أساسي بقيمة 2500 فرنك سويسري (نحو ألفي يورو).

وتأمل الحكومة الفنلندية في إدراج المشروع في قانون المالية لعام 2017 ما سيتيح دفع هذا الدخل الأساسي الشهري اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2017.

لكن لم يتم الإعلان في هذه المرحلة عن المخصصات المالية التي ستلغى مقابل تعميم الدخل الشهري الأساسي على جميع المواطنين.