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شاهد: نجاة زعيم حزب معارض من محاولة اغتيال في تركيا

25/8/2016

تعرض زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا ، "كمال قليجدار أوغلو" لمحاولة اغتيال صباح اليوم الخميس، إثر عملية إطلاق نار أثناء مرور موكبه في ولاية أرتفين جنوب شرقي تركيا.

وأفادت وسائل إعلام تركية أن عناصر من حزب "العمال الكردستاني" (PKK) أطلقوا النار على موكب "قليجدار أوغلو" أثناء انتقاله من منطقة "سافاشات" إلى مدينة "آردانوتش"، في ولاية "أرتفين"، ما أسفر عن مقتل شخص، بحسب زعيم المعارضة.

وندد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بالهجوم المسلح الذي استهدف موكب قليجدار أوغلو واصفاً إياه بالعمل "الإرهابي والدنيء".

وفي بيان له، قال يلدريم: "لن يتمكن الإرهابيون والأنذال الذين يقفون خلفهم، من النيل من وحدة تركيا وأمنها، وإلحاق الأضرار بها، من خلال الكمائن ومحاولات الاغتيال، وسينالون العقاب اللازم بكل تأكيد".

من جانبه، دان زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجه لي، في تغريدة له على "تويتر" الهجوم ، قائلاً: "لن يصل الإرهاب إلى غايته أبدا، ولن يتمكن أحد من جر تركيا إلى مخططات الظالمين، للاقتتال بين الأخوة".

وقال وزير الداخلية التركي، أفكان آلا، إن المعلومات الأولية تشير إلى وقوف منظمة "بي كا كا" ، وراء الهجوم.

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