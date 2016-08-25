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شاهد: مقتل 13 شخصاً في هجوم على الجامعة الأمريكية بكابل

25/8/2016

قال مسؤولون أفغان إن 13 شخصا قتلوا في هجوم استهدف الجامعة الأمريكية في العاصمة الافغانية كابل، مساء الأربعاء، أعقبه اشتباكات بين المهاجمين ورجال الأمن استمرت حتى صباح اليوم الخميس.

وقال فرايدون عبيدي، مدير مكتب التحقيق الجنائي في كابل، في تصريحات للأناضول، إن مهاجمين اثنين، فجرا مساء أمس، سيارة محملة بالمتفجرات عند مدخل الجامعة، ثم اقتحموا المبنى، وأطلقوا النار بشكل عشوائي داخله.

وأضاف عبيدي أن فرقا من القوات الخاصة توجهت إلى الجامعة، ودخلت في اشتباك مع المهاجمين، استمر حتى صباح اليوم، وأسفر عن مقتل المهاجمين، فيما قُتل 13 شخصا بينهم 7 طلاب، وأصيب 43 -معظمهم طلاب- مشيرا لوجود فتاتين بين الضحايا من الطلبة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم يتم الإعلان عما إذا كان هناك أجانب بين ضحايا الهجوم.

ويدرس في الجامعة الأمريكية في كابل، 1700 طالب.

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