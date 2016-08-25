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شاهد: لحظة دمار واجهة معبدين بسبب الزلزال في ميانمار

25/8/2016

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي توتير فيديو يظهر لحظة انهيار واجهة معبد سلوماني جراء الزلزال في ميانمار، بينما تضرر معبد آخر جراء الزلزال كما يظهر الفيديو.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.8 درجة ضرب وسط ميانمار الأربعاء وهز المباني في شتى أنحاء البلاد والمنطقة.

وأضافت إن الزلزال وقع على بعد 143 كيلومترا غربي مدينة ميكتيلا على عمق 84 كيلومترا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة أن الزلزال ألحق ضراراً بعدة معابد بوذية شهيرة في موقع باغان الأثري وأسفر عن سقوط 3 قتلى.

وقال مسؤول في شرطة باغان "تضررت عدة معابد مشهورة جراء الزلزال"، وأوضح تضرر حوالي "ستين معبداً بوذياً" الأشهر في ميانمار.

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