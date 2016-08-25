شاهد: كيف تؤهلون أطفالكم لـ"سنة أولى حضانة"؟

شجّعت الخبيرة التربوية سهى طبال، على تبكير عملية التدريس للطفل عن طريق الحضانات والمدارس المهيأة لاستقبال الأطفال في هذا السن المبكر، موضحة أنه على قدر إعداد الأسرة، يكون استعداد الطفل النفسي والبدني واستمتاعه بأول سنواته الدراسية.

وأضافت، خلال استضافتها عبر الأقمار الصناعية من عمان بنافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر، الخميس، أنه من المهم لتربية الطفل ، تعويده دخول الحمام بمفرده، وكذلك إدراكه لقواعد وتعليمات دخول الحمام في المدرسة.

وأشارت الخبيرة التربوية إلى أن قلق الانفصال عن الأم قد يؤدي لاضطراب مرضي حال استمراره أكثر من شهر، وقد تصاحبه أعراض جسدية.

بدورها قالت لمياء إبراهيم، مديرة روضة أطفال بالدوحة، إن الانفصال عن الأم هو أهم مخاوف الطفل عند دخوله الحضانة لأول مرة، وغالباً لا يعبر الطفل عن كل مخاوفه.

وأضافت أنه من المتوقع أحياناً أن تتغير شخصية الطفل بين المدرسة والبيت في بعض السلوكيات، ومن المهم أن تعرف الأسرة مسبقا النظام المتبع في المدرسة وتنقله للطفل بطريقتها قبل انتظامه بالحضانة , حتى لا يتفاجأ به أو يرفضه.