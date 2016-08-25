شاهد: "كايد" ينتصر في معركة الأمعاء الخاوية ضد الاحتلال

نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة، الخميس، احتفالية بمناسبة انتصار إرادة الأسير بلال كايد بعد تعهد الاحتلال الإسرائيلي عدم تمديد اعتقاله مجدداً بعد معركة أمعاء خاوية قضى فيها 71 يوماً مضرباً عن الطعام ليخرج منتصراً.

وأعلنت محامية كايد، فرح بيادسة، أمس الأربعاء، موافقة موكلها على تعليق إضرابه المفتوح عن الطعام مقابل اتفاق –ستعلن تفاصيله لاحقاً- مع النيابة العسكرية الإسرائيلية بتحديد فترة اعتقاله الإداري.

ولفتت إلى أن الأسير كايد وصل لحالة صحية متدهورة جداً، وهو يقبع بقسم العناية المكثفة في مستشفى برزلاي بمدينة عسقلان.

الأسير الفلسطيني بلال كايد

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان أمس إن قرار الأسير جاء بعد توصله لاتفاق يقضي بتحديد مدة اعتقاله الإداري من دون تجديد، ووقف العزل الانفرادي، والسماح لعائلته بزيارته.

واعتبرت الجبهة أن الاتفاق انتصار هام للشعب الفلسطيني وللحركة الأسيرة، وهزيمة للسجان الإسرائيلي الذي فشلت محاولاته الحثيثة لتمرير سياسة الاعتقال الإداري.

ودعت الجبهة كلا من مؤسسة الضمير ونادي الأسير الفلسطيني إلى استمرار وتوسيع دائرة التضامن مع بقية الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الشقيقان محمد ومحمود البلبول اللذان يواصلان الإضراب عن الطعام منذ ما يزيد عن 50 يوماً رفضا للاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الأسير بلال كايد خاض إضرابه عن الطعام بعدما قررت سلطات الاحتلال تحويله إلى الاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه بعد قضائه محكوميته البالغة 14 عاماً ونصف العام، بتهمة القيام بنشاط عسكري في صفوف الجبهة الشعبية.

وبشكل عام يقبع تحت وطأة الاعتقال الإداري المتجدد في سجون الاحتلال، أكثر من 700 أسير فلسطيني.