شاهد: صادق خان يندد بحظر البوركيني.. ماذا قال ؟

ندّد رئيس بلدية لندن صادق خان ، الخميس، بالحجج المقدّمة لتبرير حظر لباس السباحة الشرعي للسيدات "البوركيني" في فرنسا.

جاء ذلك في لقاء جمعه مع رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو اليوم الخميس بمحطة شمالي فرنسا، في إطار أول زيارة رسمية يقوم بها عمدة لندن، وفي ظل جولته الترويجية تحت شعار "لندن المفتوحة".

وفي كلمته قال خان إنه "لا أحد لديه الحقّ في أن يقول ما يمكن للنساء ارتداؤه.. هذا غير مسموح، ولا أعتقد أن هناك أبسط من هذا"، لافتا إلى أن مدينته "لا تتسامح" مع التنوّع فحسب، وإنّما "تحترمه" و"تنخرط فيه" أيضا.

وأضاف:" النساء لها الحق في اختيار التعليم المناسب واختيار العمل المناسب وكذلك اختيار ما يرغبون في ارتدائه وأعتقد أنه لا يحق لأي شخص أن يقول للنساء ما عليهم ارتدائه أو ما ليس عليهم ارتدائه".

من جانبها، حرصت هيدالغو على الإشارة إلى أنه "توجد مواضيع أهمّ بكثير بالنسبة لفرنسا"، من حظر "البوركيني".

وقررت نحو عشرين بلدية فرنسية، خصوصا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، هذا الصيف، منع النساء من النزول إلى الشواطئ بـ "البوركيني"، باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، بحسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في هذا الصدد.

وأثار القرار جدلا واسعا في البلاد وخارجها، و"البوركيني" هو بدلة سباحة تغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، وقد لاقت رواجًا كبيرًا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة، والمصطلح مشتق من كلمتي "برقع" و"بيكيني" الذي يغطي جسد المرأة كاملا بالإضافة لشعرها.