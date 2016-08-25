شاهد: رئيسة وزراء النرويج تطارد البوكيمون في الشارع

لم تمنع البروتوكولات الرسمية رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ من مطاردة البوكميون في الشارع أثناء زيارتها للعاصمة السلوفكاية.

ورئيسة وزراء النرويج معروفة بشغفها للألعاب الإلكترونية، وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية رئيسة الوزراء وهي تطارد البوكيمون وتشرح طريقة اللعب في شوارع المدينة التاريخية.

وأوضحت سولبرغ، البالغة من العمر 55 عاما، لمحطة "تي. في. 2" أن الهدف من هذه الجولة لم يكن مطاردة شخصيات "بوكيمون" تحديدا بل إفراخ البيوض وهو أمر يتطلب، بحسب شروط هذه اللعبة، قطع مسافة 10 كيلومترات في بعض الأحيان.

وقد سبق لرئيسة الوزراء المعروفة بشغفها بلعبة كاندي كراش أن أقرت الأسبوع الماضي بأنها خاضت غمار لعبة "بوكيمون" بعدما كانت قد أكدت سابقا أنها لم تجرب بعد هذا التطبيق.

وصرحت لصحيفة "أفتنبوستن" بأن شقيقتها الأصغر سنا منها واجهتها بهذا التحدي بعد العثور على شخصيات "بوكيمون" على شرفتها.

ولا تتبع النرويج الاتحاد الأوربي؛ ولكن سولبرغ تزور سلوفاكيا في إطار المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من المنظومة الأوربية.