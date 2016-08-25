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شاهد: ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيطاليا إلى 250 قتيلاً

25/8/2016

أعلنت هيئة الدفاع المدني في إيطاليا عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد فجر أمس الأربعاء إلى نحو 250 قتيلاً إضافة إلى مئات الجرحى والمشردين.

وكانت هيئة الدفاع المدني الإيطالية قد أعلنت في بيان أصدرته فجر الخميس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس، إلى 159 قتيلاً، قبل أن يتم الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وأعربت الهيئة في بيانها، عن خشيتها من احتمالات زيادة عدد الضحايا، مشيرة إلى أنها باشرت في إقامة المخيمات للسكان الذين فقدوا منازلهم جراء الزلزال، وللذين يخشون   المبيت في منازلهم خوفًا من هزّات ارتدادية.

غير أن الدفاع المدني لم يذكر أي رقم حول عدد المفقودين، واكتفى رئيس الجهاز فابريتزيو كورسيو، في مقابلة مساء الأربعاء بذكر مثال تدمير فندق في أماتريتشي، إحدى القرى الثلاث التي دمرت كلياً بفعل الزلزال، حيث كان ينزل ثلاثون شخصا، مشيراً إلى أنه لم يعثر سوى على اثنين من النزلاء على قيد الحياة فيما انتشلت جثتان فقط.

وقام رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، مساء الأربعاء، بزيارة للمناطق المتضررة جراء الزلزال، وقال في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، إن هناك ما لا يقل عن 120 شخصاً قضوا في الزلزال، و368 جريحاً تم نقلهم بالمروحيات من مناطق تأثير الزلزال.

وأضاف أن العمل الآن منصب على عمليات الإنقاذ, مشددًا على ضرورة الاستمرار بالعمل والاستعداد لحالة الطوارئ التي ستواجهها البلاد في الأيام والأسابيع المقبلة "لكن الأولوية الآن هي للحفر والبحث عن ناجين".

وفي سياق متصل، عرض رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي، جان كلود يونكر، مساعدة إيطاليا في عمليات الإنقاذ وذلك في رسالة بعث بها إلى رينزي.

وضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، وسط إيطاليا، فجر الأربعاء، وكان مركزه مدينة "أكومولي" التابعة لمحافظة رييتي وسط، وشعر به السكان في جميع أنحاء وسط البلاد بما في ذلك العاصمة روما.

وعدا ذلك وقعت أمس، سلسلة هزات متلاحقة، بلغت شدة أقواها 5.1 درجة بمقياس ريختر، و 5.4 درجات.

  

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