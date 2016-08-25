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شاهد: إنقاذ فتاة ظلت مدفونة تحت الأنقاض لمدة 15 ساعة

25/8/2016

تمكنت فرق الإنقاذ الإيطالية من انتشال فتاة صغيرة من تحت أنقاض مبنى منهار بعد أن ظلت مدفونة 15 ساعة بعد الزلزال المدمر الذي هز إيطاليا.

ويعتقد أن الفتاة التي تدعى جوليا تبلغ من العمر عشرة أعوام وقد حرص رجال الإنقاذ على رفع الأنقاض بأيديهم للوصول إليها وحين ظهرت الفتاة مغطاة بالأتربة هللوا وصفقوا.

ولم تتضح أي معلومات بعد عن أسرة الفتاة.

وقال مسؤولون إقليميون ومحليون إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال الذي دمر أجزاء من وسط إيطاليا أمس الأربعاء (24 أغسطس/ آب)ارتفع إلى 247 صباح اليوم الخميس (25 أغسطس/ آب).

وذكرت إدارة الحماية المدنية في روما أن إحصائية المسؤولين المحليين توضح أن 190 شخصا قتلوا في إقليم ريتي و57 في إقليم اسكولي بيتشينو.

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