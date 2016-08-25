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شاهد: إصابة أكبر طائرة في العالم بأضرار أثناء اختبار هبوط

24/8/2016

قالت الشركة المطورة لأكبر طائرة في العالم إن الطائرة، التي تم تصميمها بشكل يشبه المنطاد، قد تعرضت لأضرار أثناء اختبار هبوط لها شرق إنجلترا.

وقالت شركة "هايبريد إير فيكلز" إنها تحاول تحديد سبب الهبوط السيء للطائرة، التي يبلغ طولها 92 مترا، خلال الاختبار الذي أجري اليوم الأربعاء بمنطقة بيدفوردشاير، شمالي لندن.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك إن الطائرة "’إيرلاندر 10‘ كانت في ثاني اختبار طيران لها وطارت لمدة عشر دقائق أكملت خلالها جميع المهام المخطط لها قبل أن تعود للهبوط في كاردينغتون".

وأضاف البيان أن الطائرة "إيرلاندر" واجهت لعملية هبوط صعبة تعرض خلالها مقدمة الطائرة لبعض الأضرار التي يجري تقييمها حاليا.

وأشارت الشركة إلى أن أفراد الطاقم خرجوا سالمين.

وتعد الطائرة الجديدة هجينا بين المنطاد والمروحيات وطائرة الركاب، وهي مصممة بحيث يمكنها البقاء في الجو لعدة أيام، في حين أنها تستهلك قدرا أقل من الوقود مقارنة بالطائرات العادية، مع إمكانية نقل أحمال أكبر.

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