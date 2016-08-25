شاهد: أول سيارة أجرة بدون سائق تجوب شوارع سنغافورة!

في تجربة تطبق على نطاق ضيق، بدأت اليوم الخميس أول سيارة أجرة بدون سائق العمل في شوارع سنغافورة.

ودعت شركة نوتونومي المطورة للسيارة، مجموعة من الناس لتحميل تطبيق خدمة السيارة الأجرة "روبو تاكسي" وتجربتها مجاناً في حي شركات التكنولوجيا في غرب سنغافورة على أمل الحصول على تعليقات مفيدة قبل إطلاق الخدمة في عام 2018.

وقال دوغ باركر، المسؤول التنفيذي بشركة نوتونومي، إن هذه لحظة فارقة في التاريخ ستغير كيفية بناء المدن و"نظرتنا لما يحيط بنا".

وقال باركر الذي شاركت شركته الحكومة في سنغافورة في هذا المشروع، إنه يأمل في طرح 100 سيارة أجرة تجارية في سنغافورة بحلول عام 2018.

وأجريت التجارب بسيارة ميتسوبيشي "أي-إم.إي.إي.في" الكهربائية وبوجود مهندس على عجلة القيادة لمراقبة النظام والتدخل إذ ما تطلب الأمر، وقالت الشركة إن التجارب مستمرة وتأتي بعد اختبارات خاصة بدأت في أبريل/نيسان الماضي.