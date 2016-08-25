شاهد: أهرامات بشرية لتحطيم وعاء على ارتفاع 6 أمتار

احتفلت مدينة مومباي الهندية بمهرجان (داهي هاندي) اليوم الخميس، والذي يشمل تشكيل هرم بشري في محاولة للوصول إلى وعاء معلق عاليا في الهواء وتحطيمه.

الوعاء المعروف في الهند باسم (هاندي) مليء باللبن الرائب (داهي)، ويأتي هذا المهرجان احتفالا بذكرى ميلاد معبودهم "كريشنا" والقائم على أسطورة تقول إن كريشنا اعتاد وهو طفل سرقة الزبدة واللبن الرائب من وعاء مربوط ومعلق في مكان عال بواسطة أمه.

يشارك مئات الشباب في هذه الطقوس المعروفة باسم (غوفيندا)، وهو اسم آخر لكريشنا، محاطين بحشود تهتف، فيما يحاول هرم بشري الوصول إلى الوعاء الفخاري المعلق على ارتفاع يربو على أكثر من عشرين قدما (ستة أمتار) بمساعدة حبل.

هؤلاء الذين ينجحون في هذه المسابقة يمنحون جوائز نقدية وغيرها من المكافآت.

يحظر أمر صدر مؤخرا من المحكمة العليا الهندية على من هم أقل من 18 عاما المشاركة في الأهرامات البشرية وحدد ارتفاع الهرم بستة أمتار فقط.

في أماكن كثيرة، يستخدم المشاركون سلالم للوصول إلى الوعاء امتثالا لأمر المحكمة.