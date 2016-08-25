شاهد: أمريكي يحطم الرقم القياسي ويقضي 521 يومًا بالفضاء

استطاع رائد الفضاء الأمريكي جيفري ويليامز، قائد محطة الفضاء الدولية، مع حلول مساء الأربعاء، البقاء لأطول مدة تم قضاؤها في الفضاء بين رواد الفضاء الأمريكيين.

وسجل ويليامز، أحد رواد فضاء وكالة ناسا وهو من مواليد 1958، رقمًا قياسيًا لعدد الأيام المتراكمة في الفضاء، على مدى 4 رحلات متقطعة، حيث قضى مدة 521 يومًا.

وتجاوز ويليامز، الذي كان ضابطًا سابقًا في الجيش الأمريكي، بهذه الخطوة رائد الفضاء الأمريكي "سكوت كيلي"، الذي أمضى 520 يومًا في الفضاء من خلال رحلته الأخيرة التي استمرت لمدة عام، وانتهت في مارس/آذار الماضي.

من جانبه، قدم كيلي، رائد فضاء متقاعد من وكالة ناسا، أحر التهاني لـ"ويليامز" على النجاح الذي حققه في تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة يتم قضاؤها في الفضاء، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه من مركز مراقبة رحلات المكوكات، بمدينة هيوستن الأمريكية.

وبحلول الوقت الذي يصل فيه ويليامز الأرض في غضون أسبوعين، يكون قد سجل 534 يومًا خارج كوكبنا لوكالة ناسا.