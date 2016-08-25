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رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

25/8/2016

كريستيانو رونالدو

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لأفضل لاعب في أوروبا في موسم 2015-2016 متفوقا على غاريث بيل زميله في ريال مدريد وأنطوان غريزمان مهاجم أتليتيكو مدريد.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد "نحن سعداء حقا بوجود اثنين من لاعبي ريال مدريد ضمن الأفضل في أوروبا."

وأحرز رونالدو 51 هدفا في 48 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا واحتل المركز الثاني خلف برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

كما لعب الهداف البرتغالي دورا كبيرا في فوز بلاده ببطولة أوروبا 2016.

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