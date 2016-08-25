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الماشي: بريطانيا تريد بقاء بشار من أجل أمن إسرائيل

25/8/2016

 

قال مؤسس حملة التضامن من أجل سوريا "عبد العزيز الماشي" إن الشعب البريطاني متعاطف مع القضية السورية إلا أن الحكومة البريطانية تريد بقاء بشار الأسد للحفاظ على أمن إسرائيل.

 

وأضاف الماشي في حوار خاص لموقع الجزيرة مباشر إن لديهم يقين بأن أي حكومة وطنية تتشكل في سوريا ستطالب بالأراضي السورية المحتلة "هضبة الجولان".

 

وأكد "الماشي" أن موقف بريطانيا وأمريكا مؤيد بشكل غير مباشر لبشار والدليل على ذلك استخدام حق الرفض في مجلس الأمن "فيتو" على تسليح المعارضة السورية بالأسلحة المضادة للطائرات.

 

تابعوا الحوار في زاوية "اسأل" على موقع الجزيرة مباشر

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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