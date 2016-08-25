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استطلاع: 75 في المائة يرفضون ترشح السيسي لفترة ثانية

25/8/2016

نتيجة الاستطلاع

نشر الإعلامي المصري أحمد موسى المعروف بتأييده الشديد للنظام استطلاعا للرأي على صفحته الرسمية على موقع تويتر تحت سؤال هل تؤيد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية؟ وجاءت أغلبية الأصوات رافضة لترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورفض 75 في المائة من المصوتين ترشح السيسي في مقابل 25 في المائة وافقوا على ترشحه.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات 8498 صوتا حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش الخميس علما بأن الاستطلاع منشور منذ يومين.

واعتبر كثير من المغردين أن النتيجة تعد بمثابة صدمة للإعلامي المصري الذي أعاد نشر التصويت مع هاشتاج #مانستغناش_عنك_ياريس، في محاولة لحشد أصوات مؤيدة فيما يبدو.

ومعروف عن موسى تأييده الشديد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومهاجمته لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضي النظام وتحريضه على قتلهم بدعوى مكافحة الإرهاب.

وتنتهي الفترة الأولى من رئاسة السيسي عام 2018 لكن يدور حديث في الأوساط السياسية بمصر عن اعتزامه الترشح لفترة رئاسية ثانية فيما نقلت وسائل إعلام مصريه عنه هذا الأسبوع أنه سيترشح إذا طلب منه الشعب ذلك.

وتتهم منظمات حقوقية النظام المصري بقمع الحريات وسجن المعارضين بعد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو تموز 2013.

وتوالت التقارير الحقوقية المنددة بممارسات النظام خاصة بعد مجزرتي فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى في الرابع عشر من أغسطس أب 2013 وهو ما أدى إلى مقتل المئات بحسب تقارير رسمية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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