نيويورك تايمز: تركيا تتمتع بفترة نادرة من الوحدة

ذكرت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية أن تركيا تتمتع بفترة نادرة من الوحدة في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وقالت الصحيفة إن شيئا غريبا حدث فعلا في تركيا، حيث أبدت التياراتُ السياسيةُ التركيةُ، رغم الاستقطاب الشديد، موقفا موحّدا في معارضة الانقلابات العسكرية وجماعة فتح الله غولن.

وأضافت أن العديد من الأتراك تركوا خلافاتهم السياسية جانبا، رغم أن البعض يُمكن أن يكون قد فعل ذلك بدافع الخوف في أعقاب عملية تطهير المؤسسات الرسمية من أنصار غولن.

وأشارت الصحيفة إلى أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قفزت إلى 68% في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة بعد أن كانت تناهز 47%.