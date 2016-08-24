قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم تنفيذه محاولة طعن

جنود إسرائيليون / أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء قرب مستوطنة "يتسهار" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية بادعاء أنه طعن أحد الجنود .

وزعم جيش الاحتلال، أن قوة تابعة له تعرضت للرشق بالحجارة من قبل ركاب سيارة مرت بجانبهم، وأنه بعد مطاردتها تم إيقافها واعتقال ثلاثة من ركابها فيما طعن الرابع جندياً وأصابه بجروحٍ طفيفة .

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشهيد يدعى ساري محمد أبو غراب (26 عاما)، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها أُبلغت باستشهاد الشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وكان شاب فلسطيني آخر قد أصيب فجر اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مخيم "جنين" بالضفة ، عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمخيم