في ألمانيا .. نام زوجها بملابس الخروج فاستدعت الشرطة !

استدعت الشرطة لزوجها لنومه بملابس الخروج!

إذا كنت متزوجا فاحرص عند عودتك إلى المنزل مهما كنت متعبا ألا تنام بملابس الخروج، وإلا عرضت نفسك لما فعلته زوجة ألمانية مع زوجها.

كان الزوج الألماني قد عاد إلى منزله ونام بالسروال والجورب، وهو ما لم يرق لزوجته فاستدعت الشرطة على الفور بدعوى أن زوجها حطم المنزل.

وعندما وصل أفراد الشرطة صباح اليوم الأربعاء إلى منزل الزوجين في مدينة باد بيرليبورغ غربي ألمانيا، وجدوا الزوج نائما في هدوء في الفراش.

ولما سأل أفراد الشرطة المرأة أقرت بالحقيقة أنها استدعتهم لأنها لا توافق على نوم زوجها في الفراش بملابس الخروج.

وغادر أفراد الشرطة المسكن بعد أن نبهوا على المرأة أنها ستتعرض لغرامة في حال تكرارها إساءة استخدام مكالمات الطوارئ.