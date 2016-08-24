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فيديو طريف: ماذا لو فُتح باب الهجرة؟ هكذا أجاب المصريون

24/8/2016

رغم مرارة الظروف، والأحوال الاقتصادية الصعبة، وكعادتهم استقبل المصريون سؤال "ماذا لو تم فتح باب الهجرة؟" بكثير من الفكاهة والطرف والسخرية.

فأجاب بعضهم بشكل ساخر أن نصف الشعب سيختار السفر والهجرة بالطبع، ومنهم من قال "جميع الشباب"، ولم يكن السبب وحده هو البحث عن المادة بل إن أكثر من وافق على السفر كان هدفه أسلوب الحياة واحترام آدمية الإنسان وحقوقه البسيطة المشروعة من مأكل وملبس وعلاج وتعليم…

واستثنى بعضهم من الهجرة من أطلقوا عليهم "أولاد الأكابر" وهم طبقة الأثرياء أو أصحاب النفوذ والسلطة، كذلك الطبقة العاملة الحكومية لأنهم مرتبطون بوظائف ثابتة في الدولة.

ولم ينس المجيبون أولئك المجبرين على البقاء في مصر لأنهم ببساطة وراء جدران السجون، وبالتالي  محرمون من خيار الهجرة أو أية خيارات أخرى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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