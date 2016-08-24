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فورين بوليسي: ربما الأسد احتفظ ببعض أسلحته الكيميائية

24/8/2016

تقرير سري يكشف وجود عينات من أسلحة كيميائية داخل مختبرات سورية

في تقرير حصري ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن الولايات المتحدة وأوربا تقولان إن الرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن يكون قد احتفظ ببعض أسلحته الكيميائية.

وقالت المجلةُ إن تقريرا سريا جديدا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يكشف أن وجود عينات من أسلحة كيميائية مُميتة داخل مختبرات سورية غيرِ مُعلنة تثير تساؤلات جديدة بشأن ما إذا كانت دمشق قد التزمت بتعهداتها بتدمير جميع أسلحتها الكيميائية أم لا.

وفي مُلخص سريّ للتقرير، كتب المدير العام للمنظمة، أحمد أوزومجو، أن غالبية العينات الـ 122 التي تم جَمعها من مواقعَ متعددة في سوريا تشير إلى احتمال وجود أنشطة غيرِ معلنة، مُتعلقة بالأسلحة الكيميائية، وأن التفسيراتِ التي قدّمها النظام السوري لهذه الأنشطة غيرِ المعلنة غيرُ منطقية ومرفوضة علميا.

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