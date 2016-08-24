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فصل 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا في تركيا

24/8/2016

جانب من المظاهرات الرافضة لمحاولة الانقلاب بتركيا/ أرشيفية

صوت أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، بالإجماع على فصل 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا، كانوا مبعدين عن عملهم بشكل مؤقت في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء..

وذكر مراسل الأناضول، أن قرار فصل القضاة والمدعين العامين جرى في إطار حالة الطوارئ المعلنة في البلاد – لثلاثة أشهر اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي إثر الانقلاب الفاشل – مشيرًا أن المجلس المذكور اتخذ القرار وفق القانون رقم 69 المتعلق بعمل القضاة والدعين العامين ببنده الأخير.   

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر من الجيش حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية.

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