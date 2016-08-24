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شرطة إسكتلندا تدرج الحجاب ضمن زيها الرسمي

24/8/2016

سيدتان محجبتان في لندن – أرشيف

أعلنت الشرطة الإسكتلندية أن الحجاب أصبح جزءا من زيها الرسمي، ضمن مساعيها لجعل قوة الشرطة أكثر تنوعا.

وقالت الشرطة الإسكتلندية في بيان إنها "ستسعى لتشجيع النساء من الجاليات الإسلامية، اللاتي ربما لم يدرسن خيار العمل بالشرطة، إلى إعادة النظر في الأمر".

وكانت الشرطة الإسكتلندية في السابق تسمح للمسلمات العاملات بالشرطة بارتداء الحجاب، ولكن بعد موافقة قيادات الشرطة.

وقال رئيس الشرطة الإسكتلندية فيل غورملي: "أنا سعيد بهذا الإعلان، وأرحب بالدعم الذي نحصل عليه من الجالية المسلمة والمجتمع بشكل أوسع".

وأضاف: "نحن نعمل على ضمان أن تكون خدمتنا ممثلة للمجتمعات التي نخدمها".

ورحبت الجمعية الإسلامية للشرطة الإسكتلندية بهذه الخطوة.

وقال فهد بشير، رئيس الجمعية، التي تسعى لبناء علاقات بين الجاليات المسلمة والشرطة: "هذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح… ولا شك أن هذا سيشجع المزيد من النساء من خلفيات إسلامية وأقليات إثنية أخرى عل الانضمام للشرطة الاسكتلندية".

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