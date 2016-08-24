البث الحي
منوعات

شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه اليابان

24/8/2016

قال جيش كوريا الجنوبية إن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من غواصة اليوم الأربعاء انطلق لمسافة 500 كيلومتر.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن الصاروخ سقط داخل منطقة دفاع جوي يابانية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ من غواصة اليوم الأربعاء قد ينظر إليه كرد على المناورات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وأضافت شينخوا "تلعب واشنطن وسول لعبة خطرة، تمسكان الذئب من أذنيه أملا في أن تردع قعقعة سلاح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" في إشارة للاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)