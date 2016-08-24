شاهد: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه اليابان

قال جيش كوريا الجنوبية إن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية من غواصة اليوم الأربعاء انطلق لمسافة 500 كيلومتر.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن الصاروخ سقط داخل منطقة دفاع جوي يابانية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ من غواصة اليوم الأربعاء قد ينظر إليه كرد على المناورات العسكرية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وأضافت شينخوا "تلعب واشنطن وسول لعبة خطرة، تمسكان الذئب من أذنيه أملا في أن تردع قعقعة سلاح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية" في إشارة للاسم الرسمي لكوريا الشمالية.