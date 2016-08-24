شاهد: صانع مفاتيح تشيكي يصنع طائرة للذهاب إلى عمله

رأى مواطن تشيكي أن الذهاب لعمله بالسيارة في 14 دقيقة وقتا طويلا جدا ولذلك قام بتصنيع طائرة يمكنها اختصار الوقت للنصف.

"فرانتسيك هادرافا" صانع مفاتيح يبلغ من العمر 45 عاما من قرية زديكوف الواقعة في جنوب غرب جمهورية التشكيك. وتطلب الأمر منه عامين تقريبا من وقت فراغه لتجميع طائرته فامبيرا وهي طائرة خفيفة اعتمدت على تصميم أمريكي لطائرات خفيفة تُسمى ميني-ماكس.

وقال هادرافا إن لهذه الطائرة قمرة قيادة مفتوحة ومروحة دافعة تعمل بمحرك ثلاثة "سلندر" من صنع شركة فيرنر التشيكية وتبلغ أقصى سرعة لها 146 كيلومترا في الساعة وأضاف أن الطائرة تكلفت نحو 3700 يورو(4200 دولار).

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ذهب هادرافا إلى مصنعه بالطائرة التي هبطت في مرج على الجانب الآخر من الطريق من المصنع.

وتعين عليه بعد ذلك دفع الطائرة عبر الطريق المؤدي إلى الحدود الألمانية إلى ساحة انتظار للسيارات خارج المصنع.

وقال "المسافة بالسيارة تستغرق ما بين 12 و14 دقيقة تقريبا.

"بالطائرة تستغرق ما بين أربع وخمس دقائق تقريبا إذا طارت بشكل مباشر ولكني أسلك طريقا غير مباشر حتى لا أزعج الناس في وقت مبكر من الصباح. ولذلك يستغرق الوقت سبع دقائق تقريبا."