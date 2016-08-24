البث الحي
منوعات

شاهد: صانع مفاتيح تشيكي يصنع طائرة للذهاب إلى عمله

24/8/2016
رأى مواطن تشيكي أن الذهاب لعمله بالسيارة في 14 دقيقة وقتا طويلا جدا ولذلك قام بتصنيع طائرة يمكنها اختصار الوقت للنصف.

"فرانتسيك هادرافا" صانع مفاتيح يبلغ من العمر 45 عاما من قرية زديكوف الواقعة في جنوب غرب جمهورية التشكيك. وتطلب الأمر منه عامين تقريبا من وقت فراغه لتجميع طائرته فامبيرا وهي طائرة خفيفة اعتمدت على تصميم أمريكي لطائرات خفيفة تُسمى ميني-ماكس.

وقال هادرافا إن لهذه الطائرة قمرة قيادة مفتوحة ومروحة دافعة تعمل بمحرك ثلاثة "سلندر" من صنع شركة فيرنر التشيكية وتبلغ أقصى سرعة لها 146 كيلومترا في الساعة وأضاف أن الطائرة تكلفت نحو 3700 يورو(4200 دولار).

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ذهب هادرافا إلى مصنعه بالطائرة التي هبطت في مرج على الجانب الآخر من الطريق من المصنع.

وتعين عليه بعد ذلك دفع الطائرة عبر الطريق المؤدي إلى الحدود الألمانية إلى ساحة انتظار للسيارات خارج المصنع.

وقال "المسافة بالسيارة تستغرق ما بين 12 و14 دقيقة تقريبا.

"بالطائرة تستغرق ما بين أربع وخمس دقائق تقريبا إذا طارت بشكل مباشر ولكني أسلك طريقا غير مباشر حتى لا أزعج الناس في وقت مبكر من الصباح. ولذلك يستغرق الوقت سبع دقائق تقريبا."

 

 

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)