شاهد: زلزال يهز وسط إيطاليا ويخلف عشرات القتلى

لقي أكثر من 73 شخصا مصرعهم بسبب زلزال قوي ضرب بلدة أمارتريس وسط إيطاليا في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت ست درجات فاصلة اثنتين على مقياس ريختر.

كما أدى الزلزال إلى تهدم منازل وحدوث انهيارات أرضية وسقوط أحد الجسور وتعطل الخدمات.

وقال رئيس بلدية بلدة أماتريسي بوسط إيطاليا إن البلدة تضررت بشدة من الزلزال الذي وقع اليوم الأربعاء وبلغت قوته 6.2 درجة، وإن هناك أناسا محاصرون تحت الأنقاض.

وقال سيرغيو بيروزي لتلفزيون (آر.آيه.آي) الحكومي "قطعت الطرق داخل وخارج البلدة… هناك أناس تحت الأنقاض… حدث انهيار ارضي وربما ينهار أحد الجسور."

أما رئيس بلدية أكومولي بوسط إيطاليا ستيفانو بيتروتشي فقال لمحطة (آر.آيه.آي) التلفزيونية "هناك أربعة أشخاص تحت الأنقاض لكنهم لا يظهرون أي مؤشر على الحياة."