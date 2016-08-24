شاهد: تركيا تبدأ عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة شمال سوريا

قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو التركي، فجر اليوم الأربعاء، أهدافًا لتنظيم الدولة في مدينة جرابلس بمحافظة حلب شمالي سوريا.

يأتي ذلك في إطار الحملة العسكرية التي بدأت بها قوة المهام الخاصة المشتركة في القوات المسلحة التركية والقوات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بهدف تطهير المنطقة من تنظيم الدولة.

وبدأت الغارات الجوية على أهداف التنظيم في المدينة بعد قصف عنيف للقوات التركية المتمركزة على الشريط الحدودي بالمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ، ما أسفر عن تدمير تلك الأهداف، بحسب وكالة أنباء "الأناضول".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول تركي كبير ومصادر عسكرية تركية، قولهم إن مجموعة من القوات الخاصة التركية دخلت إلى شمال سوريا؛ لكن التوغل البري لم يبدأ بعد ويجري العمل على فتح ممر للعبور.

وقالت المصادر العسكرية إن الطائرات الحربية التركية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 4 ضربات جوية على أهداف لتنظيم الدولة في إطار عملية للقضاء على التنظيم المتشدد في مدينة جرابلس الحدودية السورية.

وذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) أن دبابات تركية اقتربت من الحدود السورية وقصفت أهدافاً لكنها لم تعبر الحدود، وبثت لقطات تظهر عدداً من الدبابات تناور على الحدود.

وكانت السلطات التركية أخلت مساء الثلاثاء بلدة قرقميش الواقعة مقابل جرابلس من السكان بعد تكرر سقوط قذائف عليها من الجانب السوري، وردت القوات التركية على القذائف بقصف مواقع لتنظيم الدولة في جرابلس، كما استقدمت تعزيزات.

وتهدف الحملة العسكرية إلى تطهير الحدود من المنظمات الإرهابية، والمساهمة في زيادة أمن الحدود، وفي ذات الوقت إيلاء الأولوية لوحدة الأراضي السورية ودعمها.

كما تهدف إلى منع حدوث موجة نزوح جديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وتطهير المنطقة من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مكافحة فعالة ضد المنظمات الإرهابية التي تستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي وقوات التحالف.