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شاهد: العلم الأوليمبي يصل طوكيو قادما من ريو

24/8/2016

وصل العلم الأوليمبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2020.

ورفعت يوريكو كويكي، محافظة العاصمة طوكيو، العلم عاليا بعد أن أخرجته من طائرة تابعة للخطوط الجوية "نيبون" وسارت في مدرج مطار هانيدا بطوكيو اليوم الأربعاء.

وتسلمت كويكي العلم، بعد اختتام أولمبياد ريو دي جانيرو، من عمدة ريو إدواردو بايس ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

تجري حاليا الاستعدادات لدورة الالعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

ومن المقرر انطلاق تشييد ملعب رئيسي نهاية هذا العام.

وتعهدت كويكي، التي انتخبت حديثا، بدراسة التكاليف المتصاعدة لتجنب إرهاق دافعي الضرائب بالديون.

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