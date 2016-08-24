شاهد: العلم الأوليمبي يصل طوكيو قادما من ريو

وصل العلم الأوليمبي إلى العاصمة اليابانية طوكيو التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية المقبلة 2020.

ورفعت يوريكو كويكي، محافظة العاصمة طوكيو، العلم عاليا بعد أن أخرجته من طائرة تابعة للخطوط الجوية "نيبون" وسارت في مدرج مطار هانيدا بطوكيو اليوم الأربعاء.

وتسلمت كويكي العلم، بعد اختتام أولمبياد ريو دي جانيرو، من عمدة ريو إدواردو بايس ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ.

تجري حاليا الاستعدادات لدورة الالعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

ومن المقرر انطلاق تشييد ملعب رئيسي نهاية هذا العام.

وتعهدت كويكي، التي انتخبت حديثا، بدراسة التكاليف المتصاعدة لتجنب إرهاق دافعي الضرائب بالديون.