شاهد: الحصار يجبر حيوانات حديقة غزة على الرحيل

غادرت اليوم الأربعاء المجموعة الأخيرة الباقية على قيد الحياة من حيوانات حديقة حيوان غزة إلى أماكن إيواء جديدة خارج الأراضي الفلسطينية بعدما نفق العشرات من الحيوانات بسبب نقص الغذاء نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وحكمت المصاعب الاقتصادية التي تفاقمت بالحرب مع إسرائيل بالموت على أغلب الحيوانات في حديقة حيوانات خاصة في خان يونس في الجزء الجنوبي من القطاع.

وكان من بين آخر 15 حيوانا تم إنقاذها نمر وقنافذ وطائر الإمو الأسترالي بالإضافة إلى خمسة قردة.

وقالت جمعية فور بوز (المخالب الأربعة) الدولية لرعاية الحيوان، التي تولت إنقاذ الحيوانات، إن غزالا صغيرا كان من المقرر أن يقوم بالرحلة كذلك نفق "في قفص بائس" الأسبوع الماضي.

وقالت الجمعية في بيان أعلنت فيه إغلاق الحديقة "أسوأ حديقة حيوان في العالم أصبحت في ذمة التاريخ".

وستتوجه بعض الحيوانات إلى مساكن جديدة في حدائق حيوان في إسرائيل والأردن أما النمر فستنقله الجمعية جوا إلى مأوى تابع لها في جنوب إفريقيا.

وقالت جمعية "فور بوز" إن أمير خليل قائد بعثة غزة قام بتدريب زملاء محليين له على رعاية الحيوانات البرية.

وقال خليل "نأمل أن يستخدموا هذه المعرفة المكتسبة في المستقبل في تقديم رعاية أفضل للحيوانات التي تحتاج للرعاية في غزة".

وكان محمد عويضة صاحب حديقة الحيوان يستضيف الأسر والرحلات المدرسية في حديقته، لكن العدوان الإسرائيلي الذي استمر نحو 50 يوما على غزة عام 2014 منعته من الحصول على طعام كاف للحيوانات.

وقام عويضة بتحنيط 15 حيوانا نافقا منها أسد وشمبانزي ووضعها للعرض في الحديقة التي كان سكان غزة يطلقون عليها "غابة الجنوب".

وقال عوبضة (26 عاما): "عشت وعملت لتسعة أعوام في الحديقة وارتبطت بالحيوانات أكثر من ارتباطي بالناس واليوم أنا مضطر لأن أتركهم يغادروا كي يحصلوا على حياة أفضل".

وأضاف: "أشعر وكأن روحي قد خرجت مني".