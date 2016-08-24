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شاهد: استقبال تاريخي للبطل الأوليمبي أحمد أبو غوش في الأردن

24/8/2016

في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء وصلت بعثة الأردن المشاركة في أوليمبياد ريو دي جانيرو، وعلى رأسها البطل أحمد أبو غوش الحاصل على الميدالية الذهبية في التايكوندو، والتي هي أول إنجاز أولمبي على هذا المستوى في تاريخ المشاركة الأردنية في الأولمبياد.

وتقدم الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى لرياضات الدفاع عن النفس، والأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والأمير راشد بن الحسن، رئيس الاتحاد الأردني للتايكواندو، جموع المستقبلين للبطل أبو غوش وأعضاء البعثة، لدى وصولهم مطار الملكة علياء الدولي.

ومنح أحمد أبو غوش الأردن أول ميدالية أولمبية في تاريخه بعد فوزه في نهائي وزن 68 كيلوغراما في منافسات التايكوندو في ريو دي جانيرو.

ولم يسبق للأردن أن فاز بميدالية أولمبية في تاريخه لكنه حصل على برونزيتين عبر سامر كمال وإحسان أبو شيخة في التايكوندو أيضا في سول 1988 عندما كانت رياضة استعراضية ولا تحتسب ميداليتها.

وأدرج التايكوندو ضمن البرنامج الأولمبي في دورة سيدني 2000.

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