شاهد: أمريكية تتخرج من الثانوية في عيد ميلادها الـ100 !

بعد 80 عاماً استطاعت عجوز من ولاية ماساتشوستس الأمريكية من الحصول على شهادة الثانوية العامة وهو حلم الصغر منذ ثلاثينات القرن العشرين حين اضطرت لترك دراستها الثانوية بسبب أزمات مالية مرت بها أسرتها أجبرتها على خوض سوق العمل مبكراً.

وبحسب قناة abc news فإن كلير بيكيوتو (100 عام) كانت محبة جداً للعلم، وتركت دراستها رغماً عنها بفعل الظروف عام 1930 حيث طلب منها والدها أن تبحث عن عمل لإعالتهم، لتتنازل الطفلة الكبيرة بحسرة عن حلم التخرج من الثانوية العامة.

وبعد 8 عقود، كانت المفاجأة العظيمة حين قدمت لها ابنتها ديبورا (59 عاماً) شهادة فخرية من الثانوية العامة كهدية في عيد ميلادها الـ100، إذ فاجأت الابنة جميع الحضور في حفل عيد الميلاد بأحد المراكز الترفيهية بتقديم شهادة فخرية للدراسة الثانوية، وألبست والدتها قبعة وعباءة التخرج.

وقالت ديبورا لشبكة إيه بي سي نيوز إن والدتها لم تفقد يوماً حبها للتعلم وكانت تستمتع دائماً بالقراءة في القواميس والموسوعات، وكان لديها إصرار على أن يكمل جميع أبنائها مراحل تعليمهم المختلفة حتى تمام التخرج لإيمانها بقيمة العلم.

وقال مشرف المدرسة الثانوية، جون برنار، إن كلير تستحق التكريم فهي بليغة جداً وإيجابية ومثال للطموح وتستحق الحصول على دبلوم المدارس الثانوية الفخرية، لافتاً إلى إصرارها وشخصيتها التي وصفها بالديناميت.

ورغم كبر سنها إلا أن الطالبة العجوز مشتركة في عدة أنشطة تطوعية وتحب لعب البولينغ وتتمتع بروح الدعابة، ويمكن منح درجة الثانوية الفخرية لشخصيات معينة حتى لو لم يكن الحائز عليها ذا تكوين تعليمي، تعبيراً عن الشكر أو العرفان بالجميل أو الإنجازات المجتمعية.