بايدن: لم يكن لدينا علم مسبق بمحاولة الانقلاب في تركيا

نفى نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يكون لدى الولايات المتحدة علم مسبق بمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا.

وأضاف بادين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن واشنطن تعمل على تعزيز الديمقراطية في تركيا.

وأكد على أن بلاده أعلنت رفضا سريعا لمحاولة الانقلاب، مشددا على أن واشنطن لم تدعم الحركة الجبانة التي قام بها عدد من أفراد القوات المسلحة التركية على حد وصفه.

وشدد على أن واشنطن تدعم أنقرة في محاسبة المتورطين في محاولة الانقلاب.

من جانبه قال بن علي يلدرم رئيس الوزراء التركي إن بلاده قامت بالخطوات اللازمة لأجل تسلمها رجل الدين المعارض فتح الله غولن من الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن العلاقات بين تركيا وأمريكا عميقة وقد تمر بفترات توتر، موضحا أن الحديث عن دعم أمريكا لمحاولة الانقلاب الفاشلة لن يكون سببا في توتر العلاقات بين البلدين.

وأكد يلدريم على وحدة الأراضي السورية، مشددا على أن بناء كيان كردي هو تهديد للأمن القومي التركي.