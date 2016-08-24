بالفيديو والصور: إنقاذ رضيعة علقت بالمياه المظلمة 45 دقيقة!

كانت ساعة عصيبة بكل معنى الكلمة عاشتها الأم الأمريكية تامي بوسارد حين انقلب قارب كان يقلهم في نهر الهندي مساء الجمعة على بعد 25 قدماً بمنطقة كوكوا بولاية فلوريدا، وفقدت ابنتها 45 دقيقة في المياه.

وبحسب قناة 9 WFTV المحلية، وصحيفة فلوريدا توداي، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تامي وزوجها وابنتهما شارلوت (9 أشهر) طفوا جميعاً على سطح المياه واستطاعت فرق الإغاثة إنقاذهم في وقت قصير بينما اختفت فجأة ابنتهما كينيدي (23 شهراً) في الظلام.

انتابت الأم حالة هستيرية من البكاء والصراخ حين بدأ الوقت يمر ولم تظهر الطفلة المفقودة، وبعد مرور 45 دقيقة من عمليات البحث، نجحت الشرطة في إيجاد الطفلة عائمة تحت القارب، وكانت تتنفس من خلال منفذ هوائي ضئيل، ولعبت سترة النجاة التي كانت ترتديها لعبت دوراً كبيراً في إنقاذ حياتها.

وكان بانتظار الأسرة الرقيب مايك ديلاتوري وزوجته دورا حيث كان بين الأسرتين موعد، لكن الحادث جعلهم يهرعون إلى المكان برفقة 4 ضباط من شرطة خفر السواحل ومدني آخر كان على متن قارب قريب، وتم إنقاذ الأسرة سريعاً فيما عدا كينيدي التي سمعوا صوت بكائها في الظلام دون معرفة تحديد المكان.

وكل ما كان يهم الأم أن تبقى ابنتها على قيد الحياة، وقد كان البكاء والسعال دليلاً على أنها حية لكن أين؟ ظلت كينيدي في الماء 45 دقيقة حتى تمكن رجال الإنقاذ من إيجادها تطفو تحت القارب مرتدية سترة النجاة التي أنقذت حياتها مع هواء ضئيل.

وما إن رأت الأم طفلتها حتى احتضنتها طويلاً وسط موجة من البكاء حتى الوصول إلى المستشفى شاكرة جهود رجال الإنقاذ، والطفلة الآن وأسرتها بحالة جيدة، وكان القارب قد تحطم وسقط جميع أفراد الأسرة المكونة من 4 أفراد في الماء ليلاً حين اختفت الطفلة أسفل القارب، بالقرب من جسر همفري هوبير يوم الجمعة.