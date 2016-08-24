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بالفيديو:حيلة ذكية لصاحب محل يحتجز بها اللصوص

24/8/2016

كان صاحب محل للهواتف النقالة في مدينة باترسون في ولاية نيو جيرسي الأمريكية أكثر ذكاء من لصين حاولا سرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح في 17 أغسطس الماضي.

وتظهر لقطات بثها صاحب المحل من كاميرات المراقبة أنه بعد دخول اللصين إلى المحل وأشهرا سلاحيهما بوجه صاحبه، قام الرجل بالتظاهر بالاستسلام لهم وأخذهم إلى الحجرة الخلفية التي يوجد بها خزينة الأموال، ثم غافلهم وهرب منها إلى الخارج، وفتح الباب الرئيسي وهرب منه إلى الخارج ليغلقه عليهم ومن ثم طلب النجدة من الناس الذين تجعموا بالخارج يضحكون على اللصوص العالقين داخل المحل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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