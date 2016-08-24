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بالصور والفيديو: مغامرة رياضية أم محاولة انتحارية؟!

24/8/2016

حين يحاول أحدهم كسر الروتين الرياضي؛ فإنه قد يغير مكان التدريب أو طريقته لكن ما فعله هذا الشاب الفنزويلي كان أشبه بمحاولة انتحارية مرتدية زي المغامرة الرياضية!

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الشاب جبرائيل إسحاق غوتيريز (26 عاماً) غامر بحياته ليمارس تمارينه الرياضية بطريقة غاية في الغرابة، حيث تسلق ناطحة سحاب بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، وبدأ في تدريبه دون استخدام أي من وسائل الحماية أو معدات السلامة، متحدياً بذلك قوانين الطبيعة والخوف الذي تتسم به النفس البشرية.

وظهر الشاب المغامر في صور ومقطع مصور وهو يجري سلسلة من تدريبات التسلق الحر التي تدرب عليها منذ كان في عمر الثامنة، وكان حلمه الدائم أن يتسلق أعالي المباني والجسور وأعمدة الملاعب، كما أنه تدرب على اليوغا.

وعلى الرغم من المخاطرة الكبيرة واحتمالية الإصابة أو الوفاة، إلا أن الشاب المغامر وغيره من مدمني رياضة التسلق الحر، يصرون على ممارستها، وقد سببت صور الشاب صدمة للكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 
 
 
 
 
 
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