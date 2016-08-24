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بالصور: الشرطة الفرنسية تجبر مسلمة على خلع البوركيني

24/8/2016
 
الشرطة الفرنسية تجبر مسلمة على خلع البوركيني (ديلي ميل)

أجبرت الشرطة بمدينة نيس الفرنسية سيدة مسلمة تدعى سيام (34 عاماً) على خلع "البوركينى" المعروف بالمايوه الشرعي، على شاطئ المدينة جنوب البلاد كما أجبرتها على دفع غرامة، بحسب صور نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت السيدة إن الشرطة أجبرتها على خلع ملابسها التي تغطي كامل جسدها، كما أجبرتها على دفع غرامة رغم أنها لم تكن ترتدي البوركيني، ولفتت إلى أن الضابط الذي وصفته بالعنصري أراد ببساطة إذلالها أمام أولادها وأفراد أسر الآخرين، حيث عاملها بشكل غير لائق.

وأضافت أنها ستصبح مجرمة في نظر القانون الفرنسي لأنها ترتدي الزي الإسلامي على الشاطئ، وغداً سيطبقون نفس الشيء في الشارع، وتابعت: "أنا في بلد حقوق الإنسان.. لا أرى أي أثر لمبادئ الحرية والمساواة والإخاء.. أنا أشعر بغضب شديد لأن هذا يمكن أن يحدث في فرنسا".

وقبل أيام تم تغريم 4 نساء 38 يورو لارتدائهن البوركيني على الشاطئ، وقالت مضيفة طيران سابقة إنها لم تكن تخطط للسباحة؛ لكن حتى ارتداء السروال والحجاب مرفوض على الشواطئ بحجة الإرهاب!

وقال ماتيلد كوزين، صحفي فرنسي شهد الحدث بأكمله، إنه رأى 3 من ضباط الشرطة يراقبون الشاطئ، أحدهم يضع يده على الزناد المسيل للدموع ورذاذ الفلفل، وتوجه نحو سيدة ترتدي حجاباً بسيطاً لا يغطي الوجه ثم انهال عليها بالشتائم وأخبرها بأنها لم تكن موضع ترحيب في فرنسا وعليها العودة إلى وطنها، لافتاً إلى أن الضابط كان عنيفاً جداً مع السيدة التي جلست تبكي هي وابنتها على الأرض.

وقبل يومين، انتشر شريط فيديو يظهر الشرطة الفرنسى، تنتظر النساء المسلمات على شاطئ نيس وتحذرهم حول اختيارهم بين الحجاب أو مغادرة الشواطئ، وأيدت محكمة فرنسية هذا الأسبوع قرار حظر البوركيني واعتبرت الأمر ضرورياً لمنع الجرائم!

وكان رجل الأعمال المسلم رشيد نكاز –المولود في فيلنوف سان جورج من المهاجرين الجزائريين وصاحب إحدى الشركات المصنعة للبوركيني- أعلن قبل يومين أنه سيدفع أي عقوبات تفرضها الشرطة على النساء التي ترتدي زي السباحة الإسلامي.
 
 
 
 
 
 
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