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المعارضة السورية تعلن السيطرة على كامل مدينة جرابلس

24/8/2016

دبابات تركية متمركزة بمدينة جرابلس الحدودية – رويترز

أعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها الكاملة على مدينة جرابلس المتاخمة للحدود التركية شمال سوريا، في إطار عملية "درع الفرات" التي تقودها قوات المهام الخاصة التركية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة.

وبحسب مصادر عسكرية فإنّ العملية العسكرية في المنطقة مازالت مستمرة، وأنّ الجيش السوري الحر سيطر على مدينة جرابلس، بعدما سيطر ظهر اليوم على قرية كيليجيا القريبة من جرابلس.

وبينما تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوري الحر وعناصر تنظيم الدولة، تواصل المدفعية والطائرات الحربية التركية قصف مواقع تنظيم الدولة.

وتهدف تركيا من وراء عملية درع الفرات إلى ضمان أمن حدودها، وتقديم الدعم لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة، إضافة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وطرد مقاتلي تنظيم الدولة نحو الجنوب.

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