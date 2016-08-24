ارتفاع مبيعات البوركيني بعد حظره في مدن فرنسية

قالت المصممة الأسترالية أهيدا زنيتي، مبتكرة البوركيني، إن مبيعات هذا النوع من ملابس السباحة النسائية قد شهدت ارتفاعا منذ قيام مدن فرنسية بحظر ارتدائه قبل أسابيع.

وأثارت صور لعناصر من الشرطة الفرنسية وهي تجبر سيدة على خلع البوركيني على أحد شواطئ مدينة نيس جنوبي فرنسا، انتقادات واسعة، بعدما شكت السيدة مما وصفته بعنصرية رجال الشرطة معها.

كما أوقفت الشرطة الفرنسية نساء أخريات على شواطئ مدينة كان جنوبي البلاد خلال الأيام الأخيرة بسبب ارتدائهن البوركيني.

لكن زنيتي، مصممة البوركيني، قالت: "عندما أنتجنا هذا اللباس للسباحة كان هذا جزءا من الاندماج. لقد كان هذا جزءا من ربط الثقافات وجعل النساء تختار ما تلبسه كما تختار أي امرأة أخرى ارتداء البيكيني".

وأضافت زنيتي، من متجرها بمدينة سيدني شرقي أستراليا: "لقد كان الأمر جزءا من الاختيار، حرية الاختيار، وجزءا من مسألة الصحة والملاءمة ونشاط الأطفال ونموهم".

وأوضحت زنيتي أن البوركيني الذي ابتكرته قبل عشر سنوات مكّن النساء من الاستمتاع بممارسة السباحة بشكل علني مع المحافظة على تغطية أجسادهن، سواء لأسباب دينية أو شخصية أو صحية.

وأشارت زنيتي إلى أن مبيعات البوركيني قد ارتفعت منذ الحظر الفرنسي على البوركيني، وأن نحو 40 بالمائة من مبيعات البوركيني تذهب إلى نساء غير مسلمات.