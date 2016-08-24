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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيطاليا إلى 159 قتيلا

24/8/2016

أحد المباني المنهارة جراء الزلزال في إيطاليا

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد الأربعاء وصل إلى 159قتيلا على الأقل فضلا عن إصابة  مئات الأشخاص.

وهز زلزال بقوة 6.2 درجات في وقت مبكر الأربعاء وسط إيطاليا أدى إلى تحطم عشرات المباني فيما تزال عمليات البحث مستمرة ليلا عن أحياء تحت الأنقاض.

وينشط عشرات من المتطوعين ورجال الإطفاء والدفاع المدني بحثا عن أحياء تحت الأنقاض ،ويستعدون لليلة طويلة أملا في العثور على ناجين.

ولم يكشف الدفاع المدني عن أرقام لكن وكالة الأنباء الإيطالية "اجي" ذكرت أن المئات باتوا في عداد المفقودين، محاصرين في منازلهم التي انهارت أثناء نومهم.

كما أعلنت الشرطة أنها شكلت جهازا لإبقاء اللصوص بعيدا عن قرى خلت من سكانها بعد الكارثة.

وأقيمت مخيمات في هذه القرى لاستيعاب نحو 2500 شخص بلا مأوى.

وأكدت رئيسة دائرة الحالات الطارئة في الدفاع المدني ايماكولاتا بوستيليوني أن هناك عشرات المفقودين من دون المزيد من التفاصيل.

وأضافت أن "عشرات" من الجرحى تلقوا العلاج في الموقع أو نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

وأظهرت الصور الأولى التي بثت من القرى الأكثر تضررا حجم الدمار مع انهيار مبان بأكملها  فيما يقوم رجال الإنقاذ برفع الأنقاض يدويا على أمل العثور على ناجين.

وتجمع غالبية سكان هذه القرى الواقعة على بعد حوالى 150 كلم شمال شرق روما في الشوارع وهم لا يزالون تحت صدمة هذا الزلزال، أحد أقوى الزلازل التي شهدتها إيطاليا في السنوات الأخيرة.

وبلغت قوة الزلزال 6.2 درجات بحسب المعهد الأمريكي لرصد الزلازل و6 درجات بحسب المعهد الإيطالي. ووقع في وسط إيطاليا الأربعاء عند الساعة 1.36 ت غ وشعر به سكان روما.

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