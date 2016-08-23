14 مليون يورو من الاتحاد الأوربي لمستشفيات القدس الشرقية

مرضى فلسطينيون بقسم غسيل الكلى بمستشفى المطلع بالقدس (الجزيرة)

ذكر الاتحاد الأوربي أنه وحكومة فنلندا قدَما، الاثنين، 14 مليون يورو لمساعدة مستشفيات القدس الشرقية للحفاظ على الخدمات الطبية بالغة الأهمية والمقدمة للفلسطينيين.

وقال مكتب الاتحاد في القدس، في بيان، إنه منذ العام 2012، وفّر الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء ما يزيد عن 80 مليون يورو للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية التي تواجه 6 مستشفيات في شبكة مستشفيات القدس الشرقية.

وأضاف أن هذه الأموال ساعدت على تغطية جزء كبير من تكاليف تحويلات المرضى الفلسطينيين للعلاج الطبي في مستشفيات القدس الشرقية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

ولفت إلى أنه وبفضل هذا الدعم، بقيت مرافق المستشفيات متوفرة واستمرت في توفير رعاية أساسية إلى آلاف المرضى من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهناك 6 مؤسسات صحية في القدس الشرقية هي "مستشفى (المطلع) أوغستا فكتوريا، ومستشفى المقاصد، ومستشفى مار يوسف، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى الهلال الأحمر للتوليد، ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل".

وتخدم مستشفيات القدس الشرقية كمراكز رئيسية لتوفير الرعاية المتخصصة داخل النظام الصحي الفلسطيني.

والمرضى، الذين يحتاجون إلى خدمات وإجراءات ليست متوفرة في الضفة الغربية وغزة، مثل علاج متخصص لمرضى السرطان، خدمات لمرضى الكلى وجراحة لمرضى القلب، يتم تحويلهم من قبل وزارة الصحة الفلسطينية للعلاج في مرافق شبكة مستشفيات القدس الشرقية.

وقال ديفيد غير، نائب ممثل الاتحاد الأوربي إن هناك أهمية خاصة لمستشفيات القدس الشرقية كونها من آخر المؤسسات التي تدار من قبل الفلسطينيين في القدس.

وتابع: "لقد خدمت هذه المستشفيات الفلسطينيين لأكثر من 50 عاماً من خلال توفير رعاية صحية متخصصة وذات جودة عالية وغير متوفرة في أي مكان آخر في فلسطين".

وأضاف مسؤول بالاتحاد الأوربي إن الاتحاد يبقى شريكا وثيقا وموثوقا به للفلسطينيين، مثنياً على جهود وزارة الصحة الفلسطينية في ترشيد التحويلات الطبية للخارج التي ازدادت بشكل واضح خلال العقد الأخير والتي أضحت عبئا ماليا غير قابل للاستدامة.