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مصر تخاطب 3 دول والإنتربول بشأن حسين سالم

23/8/2016

رجل الأعمال المصري حسين سالم

أصدر النائب العام  المصري المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، قرارا بمخاطبة كل من سويسرا واسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم وذلك عقب إتمام التصالح معه.

وتم مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيا.

وكان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية آب/ أغسطس الجاري، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75 بالمئة  من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

 

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