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كندا تسمح لنساء شرطة الخيالة بارتداء الحجاب

23/8/2016

كندا تسمح لنساء شرطة الخيالة بارتداء الحجاب

سمحت شرطة الخيالة الملكية الكندية لعناصرها من النساء بارتداء الحجاب كجزء من الزي وذلك لتشجيع النساء المسلمات على الانخراط في صفوف هذه الشرطة، بحسب ما أعلنت الحكومة الثلاثاء.

وصرح "سكوت برادسلي" المتحدث باسم وزير السلامة العامة رالف غوديل لوكالة فرانس برس أن "مفوض شرطة الخيالة الملكية وافق مؤخرا على هذه الإضافة إلى الزي".

وقال إن "الهدف من ذلك هو تشجيع مزيد من المسلمات على التفكير في العمل في شرطة الخيالة الكندية الملكية".

ويعتبر زي شرطة الخيالة المؤلف من سترة حمراء طويلة وحذاء جلدي خاص بركوب الخيل وقبعة عريضة، رمزا كنديا.

ويعود الزي إلى القرن التاسع عشر عندما كانت تلك الشرطة تفرض حكم القانون في ولايات غرب كندا ومناطق القطب الشمالي.     

وواجهت هذه الشرطة غضبا شعبيا عام 1990 عندما سمحت للضباط السيخ بارتداء العمامات كجزء من الزي. إلا أن هذا الاستياء تراجع وبدأ الكنديون يتقبلون التغيير.

وتم اختبار ثلاثة أنواع من الحجاب لاختيار الأنسب بينها لعمل الشرطة، بحسب مراسلات بين غوديل ومفوض شرطة الخيالة بوب بولسون نشرتها صحيفة محلية.

ونقلت صحيفة "لا برس" الصادرة في مونتريال أن الحجاب لا يعوق عمل ضابطات الشرطة ويمكن نزعه بسرعة عند الضرورة.

وبتغيير الزي، أصبحت شرطة الخيالة ثالث قوة شرطة في كندا تضيف خيار ارتداء الحجاب بعد شرطتي تورونتو وادمونتون.

وأوضح برادسلي أن الشرطة في بريطانيا والسويد والنروج وبعض الولايات الأمريكية تبنت سياسات مماثلة.

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