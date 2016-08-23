قطر تدين الغارات الإسرائيلية على غزة

أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لسلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متعددة في قطاع غزة قبل يومين، و"استمرار الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتكررة بحق الشعب الفلسطيني".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، الثلاثاء، أن "هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير علاوة على الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية".

كما أكدت الخارجية في بيانها "إدانة الاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى المبارك".

واعتبرت أن " ما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين وبحق المقدسات استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين".

ودعت الخارجية "المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف التصعيد الاسرائيلي ووقف الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني"، مشددة على "ضرورة إيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأمس الأول الأحد، صادفت الذكرى الـ 47 لحريق المسجد الأقصى، وفي اليوم نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على غزة، قال إنها جاءت "رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة (لم يعلن أحد مسؤوليته عنها) باتجاه مدينة سديروت، جنوبي إسرائيل".

وفي 21 أغسطس/آب 1969، أقدم يهودي من أصل أسترالي يدعى "دينيس مايكل" على إشعال النار عمدًا بالمسجد، فأتت ألسنة اللهب المتصاعدة على أثاثه وجدرانه، ومنبر صلاح الدين الأيوبي، ومسجد عمر بن الخطاب، ومحراب زكريا، ومقام الأربعين، و3 أروقة داخل المسجد.

وتأتي ذكرى حرق المسجد الأقصى في ظل تصاعد لوتيرة الانتهاكات والاعتداءات المتكررة التي يمارسها المستوطنون، بحق المسجد تحت حماية القوات الإسرائيلية.