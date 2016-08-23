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عالم سوري: أردوغان كرمني بالجنسية التركية

23/8/2016

قال عالم الرياضيات السوري الذى كرمه الرئيس التركي ومنحه الجنسية "د. جمال أبو الورد" في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر:

تركيا البلد الوحيد الذى وقف مع شعبنا السوري وأنا أخترت الحكومة التركية لأنها تحمل مشروع إسلامي و إنساني وفتحت أبوابها للشعب السوري والآن يوجد ثلاث ملايين سوري في تركيا.

وأستطرد "أبو الورد" كان أمامي عروض من عدة دول منها فرنسا وأمريكا لكي أحصل على الجنسية وأتخلى عن  جنسيتي السورية ولكنى رفضت وفي تركيا تم تكريمي من الرئيس أردوغان وحصلت على الجنسية التركية مع احتفاظي بالجنسية السورية أنا وعائلتي

وأكد "أبو الورد" إن تركيا تعيش نهضة و تجربة رائدة في المجال السياسي والعلمي والاقتصادي أتمنى أن تنتشر في العالم العربي

وأضاف "أبو الورد" أنا  الآن أشرف على 10 آلاف طالب في تركيا وفي الداخل السوري.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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