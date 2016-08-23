شاهد: "وفاء نادر" كلب يضحي بحياته لإنقاذ رضيعة من النيران

لم يكذب من وصفهم بأوفياء الأرض، حين تحسن إليهم لا ينسون أبداً معروفك فما بالك لو جعلتهم جزءاً من حياتك وأفراد عائلتك.. هل تظن أنهم يمكنهم التضحية بأرواحهم من أجلك؟! الإجابة نعم.. فالكلب "باولو" فعل ذلك بنفس راضية، في قصة وفاء نادرة.

وبحسب قناة WBAL-TV الأمريكية، وصحيفة ديلي ميل البريطانية، لم تكد الأمريكية إريكا تصل إلى سيارتها أمام المنزل بمنطقة بالتيمور بولاية ميريلاند حتى سمعت بكاء رضيعتها فيفيانا كلير فالتفتت وراءها لتجد حريقا كبيرا قد اندلع واجتاح المكان بينما كانت الطفلة والكلب باولو محاصرين بالنيران داخل المنزل.

لم تتحمل الأم بكاء طفلتها ولم تنتظر رجال الإطفاء فبادرت بمحاولات للدخول إلى المنزل المشتعل لإنقاذ صغيرتها لكنها فشلت بسبب استعار اللهب حتى أنها أصيبت بحروق في اليد والوجه، ومع ذلك أخذت تركل النوافذ والأبواب علها تجد مدخل إلى ابنتها دون جدوى.

المفاجأة كانت حين وصل رجال الإطفاء لإخماد الحريق وإنقاذ الرضيعة العالقة بغرفة النوم، حيث ذهل الجميع حينما شاهدوا كلب العائلة باولو وقد مدد نفسه على رأس وجسد الرضيعة ليحميها من النيران المستعرة، فضحى بجسده وروحه فداءً للطفلة ووفاءً لعائلته.

فارق البطل الوفي باولو الحياة سريعاً بينما أصيب 20% من جسد الرضيعة بحروق ولا تزال بالمستشفى في حالة حرجة تتلقى العلاج.