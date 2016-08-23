البث الحي
منوعات

شاهد: واقعة سرقة غريبة في استراليا ضحاياها 3 تماسيح

23/8/2016

تبحث شرطة أستراليا عن أربعة رجال وضعوا ثلاثة تماسيح تعاني سوء التغذية في مدرسة بعد أن اقتحموها لسرقة شاشة جهاز كمبيوتر.

وقالت شرطة الإقليم الشمالي إن اللصوص دخلوا مدرسة "تامينمين كوليدج" بمنطقة "هامبتي دو" على مسافة 40 كيلومترا جنوبي داروين في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي بعد أن ألقوا بالتماسيح إلى الداخل عبر نافذة مكسورة. وأظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة ونشرتها الشرطة الرجال وهم يسرقون شاشة جهاز كمبيوتر للمراقبة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال عاملون بمتنزهات للحياة البرية إن الزواحف التي كانت أفواهها مغلقة بشريط لاصق أخذت على الأرجح من مزرعة تماسيح قريبة لكن من المستبعد أن تنجو لأن حالتها الصحية متدهورة للغاية.

وقال لوك ماكلارين لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه.بي.سي) "لم يبق منها سوى الجلد والعظم … كانت هادئة للغاية ويسهل الإمساك بها."

وأضاف "سنحدد أي مزرعة جاءت منها التماسيح وسنحاول إعادتها إلى هذه المزرعة لكن نظرا لحالتها فمن المرجح أنه سيتعين قتلها."

المزيد من منوعات

إرغام رجل على السير عاريا بسبب فيديو على فيسبوك

التحقيق كشف أن الرجل كان يبثّ بانتظام تسجيلات مباشرة على فيسبوك (رويترز)

مصر: قتلى في انهيار عقار سكني في الإسكندرية(فيديو)

انهيار عقار سكني في منطقة محرم بك بالإسكندرية (منصات التواصل)

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

الساعات القادمة تكشف مصير محادثات كوشنر لحل الأزمة الخليجية

كوشنر (يسار) في لقاء مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (وكالة الأنباء القطرية)