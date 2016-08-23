شاهد: واقعة سرقة غريبة في استراليا ضحاياها 3 تماسيح

تبحث شرطة أستراليا عن أربعة رجال وضعوا ثلاثة تماسيح تعاني سوء التغذية في مدرسة بعد أن اقتحموها لسرقة شاشة جهاز كمبيوتر.

وقالت شرطة الإقليم الشمالي إن اللصوص دخلوا مدرسة "تامينمين كوليدج" بمنطقة "هامبتي دو" على مسافة 40 كيلومترا جنوبي داروين في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي بعد أن ألقوا بالتماسيح إلى الداخل عبر نافذة مكسورة. وأظهرت لقطات صورتها كاميرات المراقبة ونشرتها الشرطة الرجال وهم يسرقون شاشة جهاز كمبيوتر للمراقبة قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال عاملون بمتنزهات للحياة البرية إن الزواحف التي كانت أفواهها مغلقة بشريط لاصق أخذت على الأرجح من مزرعة تماسيح قريبة لكن من المستبعد أن تنجو لأن حالتها الصحية متدهورة للغاية.

وقال لوك ماكلارين لراديو هيئة الإذاعة الأسترالية (ايه.بي.سي) "لم يبق منها سوى الجلد والعظم … كانت هادئة للغاية ويسهل الإمساك بها."

وأضاف "سنحدد أي مزرعة جاءت منها التماسيح وسنحاول إعادتها إلى هذه المزرعة لكن نظرا لحالتها فمن المرجح أنه سيتعين قتلها."