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شاهد: نشطاء يطلقون حملة للتشجيع على القراءة في البصرة

22/8/2016

أطلق نشطاء مبادرة للقراءة في مدينة البصرة العراقية في خطوة لتشجيع مواطني المدينة على القراءة مرة أخرى على أمل أن تخفف بعضا من المعاناة الناجمة عن سنوات من الحرب.

ولإطلاق المبادرة أقام منظموها مناسبة أُطلق عليها "اقرأ" في وسط المدينة في حديقة عامة وحضرها مئات الأشخاص الذين تصفحوا آلاف الكتب المعروضة.

ومجموعة المنظمين هم شبان وشابات يمثلون جماعات مجتمع مدني مختلفة الذين يقولون إن سنوات الصراع والعنف في البلاد أدت إلى تراجع اهتمام الشباب بقراءة الكتب. ويأمل المنظمون أن تؤدي مناسبات مثل "إقرأ" إلى عودة شباب البصرة إلى عادة القراءة مرة أخرى.

وعرض نحو 5000 كتاب تتراوح بين السياسة والدين والخيال وكتب الأطفال تبرعت بها المكتبات في المدينة.

كما شمل المهرجان سوقا للحرف اليدوية التي عُرضت للبيع لجمع الأموال للأطفال مرضى السرطان والفقراء والنازحين في المدينة.

وقضت حشود من الناس اليوم حتى ساعات من المساء في المهرجان وهو الأول من نوعه في البصرة. وكان الحاضرون من العاملين في مختلف المهن بما في ذلك المعلمون والرسامون والموسيقيون والطلاب.

ومع ذلك واجه المهرجان انتقادات من المثقفين في المدينة الذين  قالوا إن معظم الكتب كانت قديمة وليس لها قيمة فكرية تذكر.

وقُتل آلاف المدنيين العراقيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأعمال العنف اللاحقة التي تشنها الجماعات المتمردة.

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