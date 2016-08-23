شاهد: كعكة من الثلج احتفالاً بعيد ميلاد باندا في ماليزيا

أقيم حفل خاص في حديقة الحيوان الوطنية في كوالالمبور بماليزيا، الثلاثاء، للاحتفال بعيد ميلاد باندا عملاقة وطفلها.

صغير الباندا يدعى نوان نوان، وولد في 18 أغسطس/آب 2015 بينما ولدت أمه "ليانغ ليانغ" في 23 أغسطس/آب.

وللاحتفال بهذا الحدث، أعدت حديقة حيوان "كعكة" خاصة، مصنوعة من الجليد ليستمع بها حيوانا الباندا ليانغ ليانغ جنباً إلى جنب مع الباندا العملاقة أخرى شينغ شينغ تبرعت بهما الصين إلى ماليزيا في عام 2014 في اطار ما تسميه الصين "دبلوماسية الباندا".

وصغيرهما نوان نوان هو أول باندا تولد خارج الصين، وتظهر لقطات مصورة للباندا وصغيرها يلعبان وحشود المتفرجين تشاهدهما، كما تظهر في الفيديو لافتة كتب عليها "لا أضواء مبهرة".

وقالت رحمة أحمد لانا، نائب رئيس حديقة حيوان ماليزيا "حسنا صغير الباندا في 18 أغسطس/آب أصبح هذا العام عمره سنة.. إنه بصحة جيدة جداً، وينمو بشكل جيد للغاية، وولد وفي حديقة حيوانات نيغارا (ماليزيا).. وهو أول باندا يولد خارج الصين."