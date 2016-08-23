شاهد: قطة تتبنى قردا بعد تخلي أمه عنه

تبنت قطة تدعى "روزنيكا" وتبلغ من العمر 16 عاما قردا صغيرا تخلت عنه أمه في حديقة حيوان روسية.

أم القرد وضعته قبل ثلاثة أسابيع ورفضت حمله على ظهرها كما تفعل القرود عادة مع صغارها في شهورها الأولى.

وخوفا على القرد الصغير من الموت قدمت مديرة الحديقة القرد إلى قطتها "روزنيكا" التي لم تلد من قبل وكانت المفاجأة بأن القطة تقبلت القرد كما لو كان "قطتها الصغيرة" وتحمله على ظهرها.

وتقول مديرة الحديقة إن القرد طوال الوقت على ظهر القطة عدا الأوقات التي تضطر فيه إلى إرضاعه بقارورة صغيرة.

وأضافت أن القرد سيظل لمدة شهر آخر مع القط حتى يصبح قويا وقادرا على الانتقال إلى حديقة الحيوان والعيش مع الحيوانات الأخرى هناك.